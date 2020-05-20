Поріг інвестицій для участі у програмі «Інвестиційна няня» знизять до $30 млн

Незабаром у Верховній Раді будуть зареєстровані всі законопроекти, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Про це, з посиланням на виступ Володимира Зеленського під час прес-конференції, передає сайт офіційного інтернет-представницвтва Президента України.

Зокрема, до парламенту будуть внесені проекти законів про амністію капіталів та пакет законопроектів про народовладдя, про референдум.

«Ми нічого не реєстрували у Верховній Раді до того періоду, поки вона не зможе нормально працювати після послаблення карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу. Ми реєстрували та голосували закони, пов’язані з боротьбою з COVID-19», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, з метою підтримки українських та іноземних інвесторів планується зменшити поріг інвестицій для участі у програмі «Інвестиційна няня» зі $100 млн до $30 млн.

«Інвестиційна няня» – це спеціальний VIP-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, що інвестує в Україну 30 і більше мільйонів доларів», – сказав Володимир Зеленський.

Інвесторам, які вкладають в українську економіку понад 10 мільйонів доларів, будуть запропоновані пільги зі сплати податку на прибуток.