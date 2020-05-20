Енергетичну кризу в Україні можна вирішити творчо, а не позбавляючи виробників частини їх прибутку

У вирішенні питань енергетичної кризи можна було б знайти багато творчих рішень.

Про це під час сімнадцятої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм Марафон» заявив генеральний директор та власник «Тесла Енерго», співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Олег Грамотенко.

За його словами, якби виробникам «зеленої» електроенергії зараз запропонували ввести додатковий тимчасовий податок на генерацію, на будівництво, на балансування, як це було з військовим збором, наприклад, більшості гравців ринку це було б набагато зрозуміліше, ніж ретроспективна зміна законодавства, яку зараз пропонують.

«З точки зору креативних кроків, я вважаю, що прем’єр-міністр та його команда абсолютно нетворчі люди у взаємовідносинах з інвесторами», — говорить він.

Крім того, виробникам «зеленої» електроенергії можна було б дозволити продавати її не за «зеленим» тарифом, а продавати енергію по годинам. Мотивувати виробників поставити на їх станціях накопичувачі і продавати енергію в години пік, тим самим змінивши і ціну.

«І тоді у мене, як виробника, вже був би інтерес у частотному регулюванні. І тоді на основі отриманих даних та економічних обґрунтувань «Укренерго» я би міг подумати, що мені вигідніше і запропонувати своїм партнерам доінвестувати у якісь свої об’єкти», — говорить Олег Грамотенко.

За його словами, на сьогоднішній день він є представником тринадцять ліцензіатів, що виробляють електроенергію з ВДЕ загальною потужністю у 670 мегават. І ці виробники не готові домовлятися з державою на тих умовах, які пропонує міністерство. Тому вони розробили власний стратегічний документ, у якому пропонують вісім пунктів виходу з енергетичної кризи.

«На сьогоднішній день наша позиція наступна: свій варіант меморандуму ми підписуємо і віддаємо, але варіант міністерства ми не приймаємо», — говорить Грамотенко.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: