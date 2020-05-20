Урожай суниці садової може стати найгіршим за останні 5 років

У 2020 році українські виробники зберуть один з найгірших за останні 5 років врожай ранньої суниці.

Таке припущення зробили аналітики найбільшого у Західній Україні гуртового ринку «Шувар», проаналізувавши динаміку пропозиції та цін на цю ягоду у першій половині сезону.

Згідно з повідомленням, навіть після обвалу ціни, який стався за останні три доби, вартість ягоди все одно є значно вищою, ніж у попередні роки. Вищі ціни в цьому сезоні пояснюються гіршими погодними умовами — через холодну погоду та брак сонця ягода дуже погано визріває в господарствах Півдня та на Закарпатті. До того ж сезон української полуниця - 2020 розпочався на тиждень пізніше, ніж рік тому — у перших числах травня.

«Урожай ранньої суниці є одним з найгірших за останні 5 років, ми це бачимо по динаміці пропозиції та цін на майданчику нашого гуртового ринку. У попередні, навіть не дуже врожайні роки, суниця починала дешевшати з перших днів продажу, а в цьому році ,через обмежену пропозицію, перші два тижні сезону ціни знижувались досить повільно, негативна динаміка посилилась лише після 15 травня», – розповідає керівник аналітичного департаменту ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

Станом на 18 травня 20120 року на майданчику гуртового ринку «Шувар» у Львові суниця гуртом пропонується по 65-75 грн/кг.

За останні три доби ціни впали у середньому на третину, але вони все одно залишаються рекордно високими за останні 5 років. У попередні сезони найвища ціна 60-65 грн/кг була зафіксована у середині травня 2019 року, а найнижча ціна 22-25 грн/кг у 2016 році.

Від початку сезону на «Шуварі» було продано понад 200 тонн суниці — найменший обсяг за останні 5 років.

«Від середини травня пропозиція почала досить швидко збільшуватись і скоріше за все найближчими днями ми побачимо більш інтенсивне зниження ціни. Втім вже зрозуміло, що особливістю цього сезону буде рекордно висока ціна на ранню ягоду. На жаль, не всі виробники зможуть на цьому заробити, деякі господарства втратили значну частину врожаю через заморозки у першій половині травня», – додає Тетяна Гетьман.

Цікавим є те, що у цьому році, не дивлячись на високу вартість, українська суниця доволі швидко витіснила з ринку імпортну ягоду від виробників Греції та Іспанії.

Раніше повідомлялося, що протягом тижня, з 11 по 17 травня, роздрібні ціни на полуницю в Україні знизилися з 220 до 85 грн/кг. Станом на 8 травня вартість суниці в супермаркетах різних регіонів варіювалася на рівні 120-160 грн/кг. Наразі вона коштує від 85 до 126 грн/кг.