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Трансормація Бізнесу

БІЗНЕС запрошує на зустріч з Віктором Поліщуком у рамках «БрейнШторм марафону»

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Спікер розповість про виграшні рішення для українських аграріїв під час кризи та про трансформацію маркетингової стратегії компаній в умовах зростання конкуренції

У четвер, 21 травня об 11:00 відбудеться вісімнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Віктор Поліщук, засновник компанії МАКОШ, співінвестор платформи БІЗНЕС 100.

Тема ефіру: Як постачальники добрив і аграрії переживають кризу?

Питання для обговорення:

  • Win-Win рішення для українських аграріїв під час кризи.
  • Курс валют на міжбанку. Як він впливає на діяльність трейдерів та на ціни?
  • Трансформація маркетингової стратегії компанії в умовах зростання конкуренції.
  • Готовність №1 до викликів, які стоять перед виробниками та постачальниками хімічних добрив в наступному десятилітті.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Макош Віктор Поліщук