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20
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Рада прийняла законопроект про ядерну безпеку, що дозволить «Енергоатому» залучити кредит на 200 млн євро

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Верховна Рада прийняла в другому читанні та у цілому проект закону №2373 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«З прийняттям Закону Україна виконала міжнародні зобов'язання щодо дотримання принципу незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», – підкреслив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також однією з умов Гарантійної угоди між Україною, як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії (ЄВРАТОМ), як кредитором щодо надання кредиту НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій.

Відновлення незалежного статусу регулятора фактично поверне здатність України дотримуватись міжнародних режимів та норм безпеки (МАГАТЕ) та європейського законодавства в частині здійснення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Відтак Україна повертає статус держави, відповідальної за ядерну безпеку, водночас НАЕК «Енергоатом» отримує можливість продовжувати користуватись кредитом ЄВРАТОМ на суму 200 млн євро.

Верховна Рада Енергоатом кредит