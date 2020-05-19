Верховна Рада схвалила законопроект про якість будівельної продукції

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який спрямований на впровадження в Україні регламенту Європейського Союзу про якість будівельної продукції.

Про це повідомляє сайт інформаційного агентства УНІАН.

За ухвалення законопроекту №2698 «Про надання будівельної продукції на ринку» проголосували 276 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як зазначила у своєму виступі заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, з 2018 року в Україні скасовано обов'язкову сертифікацію будматеріалів, що призвело до появи на ринку не лише товарів низької якості, а й фальсифікату і підробок. Тому цей законопроект спрямований на виправлення даної ситуації шляхом впровадження європейських стандартів якості для будівельної продукції.

«Свого часу Україна взяла на себе зобов'язання, які прописані в Угоді про асоціацію з ЄС, і в 56-му пункті прописана імплементація 305-го європейського регламенту і його впровадження на території нашої країни. Цей європейський регламент вводить обов'язок виробників декларувати технічні характеристики своєї продукції і нести відповідальність за товари, які містяться на ринку», — сказала вона.

За її словами, ухвалення законопроекту є першим кроком для подальшого «промислового безвізу» (Угоди ACAA), що дасть змогу українським товарам отримати вільний доступ до європейських і світових ринків.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що законопроект пропонує встановити коло зобов'язань учасників ринку; визначити принципи декларування технічних показників будівельної продукції; впровадити механізми визначення технічних показників істотних характеристик.