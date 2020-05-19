Оборот закладів харчування, що поновили роботу, сягає 47% від докризового рівня

Українські ресторатори поступово відкривають літні майданчики, щоб мати хоч якийсь прибуток під час карантинних обмежень.

Про це повідомляє УБР з посиланням на дані дослідження компанії з автоматизації ресторанів Poster, що охопило операційні дані близько 4000 закладів України.

Згідно з дослідженням, після відкриття літніх майданчиків кількість закладів, які відновили роботу під час карантину, помітно зросла.

За останній тиждень, з 11 по 17 травня, кількість кафе і ресторанів, що відновили роботу, підскочила відразу на 18% у порівнянні з попереднім тижнем – з 44% до 62%. Для порівняння, у квітні зростання кількості закладів, які відновили роботу, не перевищувало 2-3%.

Дещо зріс і оборот закладів громадського харчування. Якщо 4-10 травня середній оборот ресторанів і кафе становив всього 35% від докарантинних продажів, минулого тижня відкриті заклади стали генерувати 47% від докризового обороту (за 100% взято виторг 24 лютого). Разом зростання склало 12%.

«Втомлені від вимушеного простою, сьогодні багато рестораторів приймають правила гри і відкривають літні майданчики. Звичайно ж, літники не вирішують основних проблем громадського харчування: за тих санітарних і транспортних обмежень, необхідності знову платити оренду, ефективність роботи багатьох закладів залишається під питанням», – розповів CEO і співвласник компанії з автоматизації ресторанів Poster Родіон Єрошек.