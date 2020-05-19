Засновник компанії «МАКОШ» долучився до спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100

Компанія МАКОШ – трейдер та сучасний постачальник добрив, який постійно розвивається, вдосконалює і пропонує ефективні інноваційні продукти і рішення українським аграріям.

Весною компанія відсвяткувала сьому річницю від дня заснування. Так, шлях від народження до першого рядка в списку агрохімічних помічників аграрія компанія подолала з шаленою швидкістю.

Все розпочиналося з кількох позицій по добривах, зараз МАКОШ пропонує не лише широкий і продуманий асортимент продуктів для живлення рослин, а також кваліфікований консультаційний супровід.

Компанія пропонує своїм партнерам взаємовигідні умови співпраці, індивідуальний підхід до кожного клієнта та орієнтується на довготривалу і результативну співпрацю.

«Для досягнення ефективних результатів у розбудові економіки нашої країни потрібна не лише експертиза, але й злагоджена робота усіх зацікавлених сторін. Я знаю, що учасники спільноти БІЗНЕС100 мають цю експертизу та, як і я, готові брати на себе відповідальність та діяти», — говорить Віктор Поліщук.

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 запрошують долучатись до спільноти національних інвесторів нових свідомих бізнесменів.