Міжнародні авіаперельоти можуть повернутися до нормального режиму у 2023 році

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оприлюднила новий аналіз, який показує, що шкода завдана повітряному туризму від COVID-19 буде тривати до 2023 року, та найбільше впливатиме на польоти на великі відстані.

Про це повідомляє сайт Lonely Planet.

Коли почнеться відновлення авіасполучення, очікується, що подорожі обмежуватимуться внутрішніми перельотами, тож за підрахунками IATA, пасажиропотік не відновиться до докризових рівнів принаймні до 2023 року. Очікується, що світовий попит на пасажирів у 2021 році буде на 24% нижче рівня 2019 року і на 32% нижчим від прогнозу, зробленого у жовтні 2019 року. Це пояснюється повільним відновленням економіки та послабленням обмежень на польоти, з можливим їх продовженням до третього кварталу цього року, через вірогідність другої хвилі пандемії коронавірусу.

Організація також вважає, що карантинні заходи після прильоту ще більше погіршать довіру до авіаподорожей, оскільки 69% нещодавно опитаних мандрівників, заявили, що не розглядатимуть можливість подорожі, якщо вона передбачатиме 14-денний карантинний період. Тому IATA закликає уряди знайти альтернативи карантинним заходам після прильоту. Організація вважає, що багаторівневий підхід, орієнтований на оцінку ризиків, глобально узгоджених заходів біобезпеки, буде вирішальним для відновлення авіаперевезень.

Незважаючи на це, відновлення довіри пасажирів займе більше часу, за словами генерального директора IATA Александре де Джуніака, який вважає, що індивідуальні та корпоративні мандрівники, вірогідно будуть ретельніше керувати витратами на поїздки та залишатимуться ближче до дому.

«Щоб захистити здатність авіації бути каталізатором економічного оздоровлення, ми не повинні погіршувати цей прогноз, роблячи подорожі нездійсненними за допомогою карантинних заходів, – говорить він. – Нам потрібне рішення щодо безпечності подорожей, яке вирішує два виклики. Воно має надати впевненості пассажирам, що їх подорож є безпечною і не додасть зайвих клопотів, з іншого боку, воно дасть урядам впевненість, що вони захищені від імпорту вірусу».