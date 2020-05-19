Експорт українського цукру скоротився у чотири рази

За вісім місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 76,4 тис. т цукру, що майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Укрцукор».

«Це досить прогнозований показник, оскільки більшість «наших» ринків зайняв російський цукор. Внутрішнє перевиробництво і зручна логістика до країн Середньої Азії роблять його більш вигідним. Відтак, наприклад, Узбекистан зняв мито на доставку цукру, але ціна українського виробника вища ніж російського саме через витрати на транспортування. Тому, враховуючи всі ці фактори, ми очікуємо 120 тис. т експортованого цукру за результатами 2019/2020 МР, хоча на початок року експортний потенціал оцінювався в понад 300 тис. т», – пояснив аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

У квітні українські виробники експортували 9,1 тис. т цукру. Порівняно з показником попереднього місяця (19,6 тис. т) падіння становить більше ніж 50%.

«Наприкінці березня ми спостерігали певне пожвавлення на Лондонській біржі. У результаті, попит на український цукор дещо зріс і виробники змогли поставити на зовнішні ринки майже 20 тис. т цукру. До Лівії — 7 тис. т, до Туреччини — 4,8 тис. т, до Палестини — 3,7 тис. т. Уже в квітні світова кон’юнктура, епідемія COVID-19 і зміна курсу валют створила несприятливі умови для українських виробників, тому за квітень ми знову повернулись до звичних об’ємів за місяць – 9,1 тис. т», – говорить Назар Михайловин.

У квітні географія поставок майже не змінилася: Туреччина — 5,7 тис. т, Лівія — 0,8 тис. т, Молдова та Румунія — по 0,6 тис. т.

Нагадаємо, в 2018/2019 МР українські виробники експортували 409,8 тис. т цукру на суму $144,3 млн.