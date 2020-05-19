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20
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Продаж автомобілів у Європі скоротився на 76%

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Продаж нових автомобілів у країнах Євросоюзу в квітні скоротився на 76,3% в порівнянні з тим же місяцем роком раніше — до 270 682 одиниць.

Такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Такі падіння виявилося рекордним від початку ведення європейської автомобільної статистики та пов'язане з обмеженнями, введеними через пандемію коронавірусу, адже більшість дилерських центрів у ЄС в квітні були закриті.

Найбільший спад продажів спостерігається в Італії та Іспанії – на 97,6% та на 96,5% відповідно. У Франції цей показник впав на 88,8%, у Німеччині – на 61,1%. Найбільше падіння автопродажів відбулося у італійсько-американської компанії FCA Group – на 87,7%, до 10,42 тисяч одиниць.

Volkswagen скоротила реалізацію на 72,7%, до 77,86 тисяч одиниць, французька PSA Group – на 81,2% – до 36,72 тисяч одиниць, Renault – на 79% – до 27,74 тисяч машин.

У цілому за січень-квітень продажі нових авто скоротилися на 38,5%. При цьому в Італії – на 50,7%, в Іспанії – на 48,9%, у Франції – на 48%, у Німеччині – на 31%.

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