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Верховна Рада розблокувала підписання «банківського» закону

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Про це повідомляє сайт НВ.

Верховна Рада України на засіданні 19 травня відхилила два проекти постанов про скасування результатів голосування за «банківський» законопроект №2571-д.

Ці проекти постанов зареєстрували позафракційний народний депутат Антон Поляков та народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський.

Під час голосування проекти постанов підтримали 78 та 84 депутати відповідно, що недостатньо для скасування результатів голосування.

Відтак, спікер ВРУ Дмитро Разумков може підписати законопроект і направити його на підпис президенту.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, законопроект №2571-д Верховна Рада України ухвалила 13 травня. Того ж дня нардерАнтон Поляков, який був автором 6 тисяч правок до законопроекту, подав проект постанови про скасування результатів голосування.

Ухваленням цього законопроекту Верховна Рада України виконала останню та головну вимогу Міжнародного валютного фонду перед отриманням коштів за новою програмою МВФ.

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