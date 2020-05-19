Держпрограмою доступних кредитів скористалися 462 бізнеси, відхили заявок – 1241

Станом на 15 травня Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» скористалися 462 бізнеси, які отримали кредити на загальну суму 283,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, 57% кредитів, виданих банками-учасниками Програми, отримали підприємства галузі сільського господарства. За ними – представники бізнесів у сфері торгівлі та виробництва – 17% та підприємці, що займаються промисловою переробкою – 6%.

У регіональному розрізі найбільш дієвою Програма «Доступні кредит 5-7-9%» виявилась у Кіровоградській (9%) та Вінницькій областях (9%). На другому місті – Полтавська область (7%). Далі – Черкащина (6%) та Хмельниччина (6%).

Також повідомляється, що станом на 15 травня 1241 заявка на кредитування за програмою була відхилена. Серед найпоширеніших причин відмови – необґрунтованість бізнес-плану (26%), недостатня кредитоспроможність (22%) та ділова репутація (20%).

Днями Фонд розвитку підприємництва планує підписати договори про співробітництво практично з усіма банками, які були погоджені Радою Фонду розвитку підприємництва. Після цього, Програма буде впроваджуватись через 17 уповноважених банків, які є лідерами у кредитуванні МСБ на банківському ринку України.

Сьогодні скористатися підтримкою Програми «Доступні кредити 5-7-9%» вже можуть клієнти Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Банк Львів, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк «Восток» і Кредо Банк.

Нагадаємо, що урядом було підвищено ліміт доступного кредиту під 5-7-9% з 1,5 млн грн до 3 млн грн, а також було розширено інвестиційні цілі, на які підприємець може отримати позику в межах Програми. Програму також було доповнено антикризовим пакетом для підтримки мікро- та малого бізнесу на час дії карантинних заходів введених урядом для подолання в Україні пандемії Covid-19.

Детальніше про програму «Доступні кредити 5-7-9%» ви зможете дізнатися на сайті 5-7-9.gov.ua.