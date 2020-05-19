Замість конкуренції світову економіку має рухати «гра у додатковість»

Двигуном розвитку світової економіки на заміну конкуренції має стати так звана «гра у додатковість».

Таку думку під час шістнадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм Марафон» висловив співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС Володимир Чеповий.

«Я нікого не буду переконувати, але, на мою суб’єктивну думку, конкуренція – це заздрість. Оскільки заздрість – це гріховно, це низинні людські відчуття, хочеться знайти інший двигун економіки», – говорить він.

За словами Володимира Чепового, гіпотетично двигуном економіки може стати взаємодія – «гра у додатковість».

«Саме гра у додатковість – це історія win-win, у якій виграє кожен, хто додається. Це як складати пазли, де кожен окремий пазл має свою цінність, але лише тоді, коли вони поєднані, складається цілісна картина світу», – пояснює Володимир Чеповий.

За його словами, це формулювання він винайшов разом з командою, з якою вже понад десять років вивчає трансформаційні процеси у бізнесі.

«Потрібно шукати ширші, глибші рішення, які дозволять вийти за межі діапазону конкурентної боротьби і подивитися яким чином вчорашній конкурент може посилити нас, а ми – його. Тоді виграють усі», – підсумував він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: