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19
Вт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Xiaomi розробила прозору маску від COVID-19, яка сама знезаражуватиметься

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Дочірня компанія Xiaomi — Huami — розробила маску для обличчя, яка здатна захистити від COVID-19.

Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на TechCrunch.

Особливістю маски Aeri є те, що вона зроблена з прозорих матеріалів і обличчя людини, яка її носить, не буде приховане. Відтак, матеріал маски не стане перешкодою для розблокування смартфона за рисами обличчя його власника, коли на ньому ця маска.

Розробники оснастили маску Aeri ультрафіолетовою лампою, яка протягом 10 хвилин буде дезінфікувати фільтруючі елементи. Знезараження відбувається, коли маска під’єднана до джерела живлення через USB. Зовнішню ж частину Aeri доведеться дезінфікувати вручну.

Зазначається також, що одним комплектом фільтрів можна буде користуватися до півтора місяців, а потім їх слід змінювати.

Також власники маски зможуть додатково встановити на неї вентилятор для посиленого притоку повітря.

За якою ціною буде продаватися Aeri розробники поки не зазначають. У продажу вона з'явиться приблизно за півроку.

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