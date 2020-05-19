БІЗНЕС запрошує на зустріч з Олегом Грамотенком у рамках «БрейнШторм марафону»

У середу, 20 травня об 11:00 відбудеться сімнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Олег Грамотенко, генеральний директор та власник «Тесла Енерго», співінвестор платформи БІЗНЕС 100.

Тема ефіру: «Сонячні» перспективи Економіки МАЙБУТНЬОГО.

Питання для обговорення:

Адаптація стратегії розвитку «сонячних» проектів під реалії сьогодення (сформованих, у тому числі, неврегульованим питанням на енергетичному ринку України).

Подолання проблем з балансуванням ОЕС України. Технологічні виклики та інноваційні рішення ТЕСЛА ЕНЕРГО.

Перспектива розвитку «зеленої» галузі для Економіки МАЙБУТНЬОГО. Роль бізнесу та влади.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: