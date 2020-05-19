Мінекономрозвитку запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової  продукції

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті міністерства.

Згідно з інформацією, на вказаному сайті можна перевірити безпечність тієї чи іншої продукції.

Зокрема, база включає такі категорії товарів: дитячі товари, будівельні вироби та матеріали, промислові вироби та обладнання, паливо, медичні вироби, мийні засоби, електричні та електронні прилади, піротехнічні вироби тощо.

Сайт має три категорії: споживачам, бізнесу та органам ринкового нагляду.

Крім того, на сайті всеукраїнської бази небезпечної нехарчової продукції «Увага» можна дізнатися, як безпечно купувати товари он-лайн, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця, які документи потрібні для продажу товарів на ринку України, корисні посилання для інспекторів та інше.

На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень, що дозволить кожному без зайвих проблем звернутися до відповідного органу за допомогою чи порадою.