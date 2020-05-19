Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

Енергії зростання: Що відбувається з людиною…

Ольга Махнюк

Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому…

Дмитро Леонов

Фіксія: система фіксації ДТП може обрушити…

Олег Диващук

Внутрішні мародери: шахрайство в компанії під…

Олена Лібенштейн

Картопляна зрада: чому фермери викидають овочі…

Наталія Колос

Китайське випередження: чому може навчити робота…

В’ячеслав Лисенко

Ілюзія керованості: обмеження скасовуються?

Володимир Полевий

Лада безладу: ЗАЗ — між французами…

Олег Диващук

19
Вт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

Мінекономрозвитку запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової  продукції

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції «Увага».

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті міністерства.

Згідно з інформацією, на вказаному сайті можна перевірити безпечність тієї чи іншої продукції.

Зокрема, база включає такі категорії товарів: дитячі товари, будівельні вироби та матеріали, промислові вироби та обладнання, паливо, медичні вироби, мийні засоби, електричні та електронні прилади, піротехнічні вироби тощо.

Сайт має три категорії: споживачам, бізнесу та органам ринкового нагляду.

Крім того, на сайті всеукраїнської бази небезпечної нехарчової  продукції «Увага» можна дізнатися, як безпечно купувати товари он-лайн, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця, які документи потрібні для продажу товарів на ринку України, корисні посилання для інспекторів та інше.

На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень, що дозволить кожному без зайвих проблем звернутися до відповідного органу за допомогою чи порадою.

бізнес продукція Мінекономрозвитку