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19
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Трансормація Бізнесу

Франція та Німеччина пропонують створити фонд у 500 млрд євро для відновлення економіки ЄС

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Франція та Німеччина виступили зі спільною ініціативою створенням фонду обсягом 500 млрд євро бюджетних коштів для післякризового відновлення європейської економіки.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

«Ми хочемо мати обмежений в часі фонд у 500 млрд євро. Йдеться не про кредити, а про бюджетні витрати для секторів і регіонів, які найбільше зачепив COVID-19», – сказала канцлер ФРН Ангела Меркель на прес-конференції, що передавалася відеозв'язком, в якій вона брала участь разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Франція і Німеччина вважають, що цей фонд, який зараз обговорюється на рівні ЄС, міг би бути «забезпечений 500 млрд євро бюджетних витрат ЄС для найбільш уражених секторів і регіонів на основі бюджетних програм ЄС і при повазі європейських пріоритетів», наголошується в спільній заяві Парижа і Берліна.

Згідно з документом, цей план «посилить опірність, конвергенцію і конкурентоспроможність європейських економік і збільшить інвестиції, зокрема, в екологічний та цифровий перехід і в наукові дослідження та інновації».

«Фінансування фонду відновлення буде зосереджено на труднощах, пов'язаних із пандемією і її наслідками», – уточнюється в документі.

ЄС Франція Німеччина Ангела Меркель