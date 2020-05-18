Українські курортні готелі планують відновити роботу з 1 червня

Більшість курортних готелів України планують відновити роботу з 1 червня, а деякі з них почали роботу з 15 травня та навіть раніше.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інформаційним агентством «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що велика частина готелів, яка орієнтується на українських та сімейних туристів, очікує завантаження на рівні показників 2019 року.

Водночас бізнес-готелі і готелі, які приймають іноземних гостей, прогнозують зниження завантаження.

За даними опитування, готелі переважно розраховують на постійних клієнтів, а також мають намір залучати гостей через OTA і прямі продажі.

40% опитаних готелів розраховують залучити гостей через туристичних операторів.

«Половина опитаних готелів планує скоротити штат співробітників на 10-20%, і тільки 10% – більше ніж на 50%. Такі готелі в основному орієнтуються на іноземних гостей і бізнес-поїздки», – пише «Інтерфакс-Україна».

Отож, з 1 червня почнуть роботу: п'ятизірковий бутик-готель «Отрада» в Одесі, 4-зірковий готель «Гора» (с. Поляниця, Буковель), Orange Hotel (3-зірковий готель, Одеса) та курортно-готельний комплекс «Світязь» (4 зірки, Трускавець).

Перші три готелі планують відкрити об'єкти повністю, інші – запустять лише частину номерного фонду.

«Частковий запуск з 15 травня планували бутик-готель в Східниці «Поезія Мандрів» та готель «Південна Софія» (Затока, Одеська обл.). При цьому станом на 12 травня 2020 року одеська Hotel Mezzanine White і Platium SPA & Resort під Києвом вже почали приймати гостей», – йдеться у повідомленні.