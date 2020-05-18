У квітні Україна експортувала рекордні 717 тисяч тонн соняшникової олії

Про це розповів генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, за підсумками 2019/2020 маркетингового року (МР) буде досягнуто нового рекорду виробництва в 7 млн ​​тонн та експорту української олії в 6,5 млн тонн.

«Якщо брати результати 2018/2019 маркетингового року, то ми виробили 6,5 млн тонн олії і 6,1 млн тонн поставили на експорт. Цього року результати будуть більші – ми на експорт поставимо десь 6,5 млн тонн, а виробимо 7 млн ​​тонн. Тому на сьогоднішній день, навіть в цих умовах кризових, ніхто з виробників не зупинився. Експорт у квітні 717 тисяч тонн – це рекорд поставок нашого масла за кордон», – заявив Капшук.

За його словами, в грошовому вираженні за 4 місяці 2020 року Україна експортувала масложирової продукції більше ніж на $2,5 млрд, з них на $1,84 млрд – соняшникової олії. Загалом у грошовому вираженні частка масложирової продукції в українському аграрному експорті становить 33%.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, за чотири місяці 2020 року через Україну експортовано 2,53 млн тонн соняшникової олії, що на 15% більше від показника за аналогічний період минулого року (2,2 млн тонн). При цьому в Індію експортовано 586 тис. тонн продукції; Китай – 309,6 тис. тонн; Нідерланди – 262,9 тис. тонн.