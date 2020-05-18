В Україні запрацювало державне регулювання цін

Відсьогодні в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів України №341, яка запроваджує державне регулювання цін на соціально значимі продукти, засоби захисту, антисептики і фармпрепарати.

Про це повідомляє інформаційне агентство «УНІАН».

Згідно з текстом постанови, регулювання буде здійснюватися шляхом декларування зміни роздрібних цін на соціально значимі товари.

Декларація застосовується, якщо ціни на зазначені товари змінилися на 15% та більше протягом місяця до початку дії прийнятого постанови, на 10-15% – за два тижні до початку дії, на 5-10% – за три дні до початку дії ініціативи уряду.

Зазначається також, що державне регулювання цін діятиме лише на час карантинних заходів, запроваджених урядом.

У перелік соціально значущих продуктів увійшли: вода мінеральна без газу, тушка куряча, яйця курячі категорії С1, хліб житньо-пшеничний, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (в плівці), крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, масло вершкове жирністю 72,5%, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з пшеничного борошна вищого сорту).

Крім того, до переліку увійшли антисептики та дезінфікуючі засоби – хлоргексидин, етанол, повідон йоду, засіб на спиртовій основі для протирання рук, хлоровмісні та інші препарати для дезінфекції поверхонь, хлороксиленол; кишеньковий спиртомісткий антисептик для рук; дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, а також поверхонь; миючо-дезінфікуючі засоби для прання, інструментів та обладнання.

Також перелік товарів, що підлягають держрегулюванню, включені двадцять найменувань засобів індивідуального захисту, серед яких медичні маски, рукавиці, костюми, захисні окуляри, респіратори FFP2 і FFP3, бахіли, фільтри для масок і так далі.