Більше 6 млн українців можуть опинитися за межею бідності

Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19.

Про це свідчать показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України, повідомляє «Економічна правда».

Відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще більш відчутним: з 33% до 51%. Тобто, нинішні розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.

«ЮНІСЕФ стурбований, що погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років», – йдеться в офіційному прес-релізі організації.

У зв’язку з критичним зростанням дитячої бідності та незахищеності родин, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд та місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом’якшення наслідків COVID-19.

«Незважаючи на існуючі обмеження державного та місцевих бюджетів, подолання дитячої бідності повинно стати головним пріоритетом, інакше у довгостроковій перспективі неминучі проблеми розвитку для всієї країни. Йдеться, у тому числі, про збільшення кількості дітей у інтернатних закладах, еміграцію, проблеми зі здоров'ям та економічним становищем родин, а також в цілому перешкоди до розвитку дитини», – сказано у зверненні.

ЮНІСЕФ наголошує на необхідності розробки короткочасної та довготривалої стратегії соціального захисту.

У якості екстреного реагування, ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми. Також необхідно розширювати існуючі програми з підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини.

«Міжнародний досвід підтверджує, що поєднання грошових виплат із локальними механізмами соціальних послуг є найбільш успішною системою соціального захисту», – заявили в організації.