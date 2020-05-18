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Більше 6 млн українців можуть опинитися за межею бідності

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Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 

Про це свідчать показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України, повідомляє «Економічна правда»

Відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще більш відчутним: з 33% до 51%. Тобто, нинішні розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми. 

«ЮНІСЕФ стурбований, що погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років», – йдеться в офіційному прес-релізі організації.

У зв’язку з критичним зростанням дитячої бідності та незахищеності родин, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд та місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом’якшення наслідків COVID-19.

«Незважаючи на існуючі обмеження державного та місцевих бюджетів, подолання дитячої бідності повинно стати головним пріоритетом, інакше у довгостроковій перспективі неминучі проблеми розвитку для всієї країни.  Йдеться, у тому числі, про збільшення кількості дітей у інтернатних закладах, еміграцію, проблеми зі здоров'ям та економічним становищем родин, а також в цілому перешкоди до розвитку дитини», – сказано у зверненні.

ЮНІСЕФ наголошує на необхідності розробки короткочасної та довготривалої стратегії соціального захисту.

У якості екстреного реагування, ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми. Також необхідно розширювати існуючі програми з підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини. 

«Міжнародний досвід підтверджує, що поєднання грошових виплат із локальними механізмами соціальних послуг є найбільш успішною системою соціального захисту», – заявили в організації.

ООН економічна криза коронавірус ЮНІСЕФ