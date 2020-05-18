Обсяг інвестицій у сільське господарство може знизитися цьогоріч на 5-20%

У 2020 році загальні обсяги капітальних інвестицій у виробництво продукції сільського господарства становитимуть близько 51 млрд грн або $2 млрд.

Про це свідчать прогнози науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Цей показник є на 5% меншим за показник 2019 року та на 17-20 % меншим за результати 2017 і 2018 років.

На думку завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Інституту, д.е.н. Олександра Захарчука, у разі погіршення ситуації: фінансового стану підприємств, зменшення реалізації інвестиційних проектів в агропромислове виробництво, а також світова економічна криза, пов’язана з пандемією COVID-19, – можна очікувати зниження обсягу інвестицій додатково ще на 15-20% – до $1,6-1,7 млн.

«Новим негативним чинником може стати запровадження обігу земель сільгосппризначення, який має запрацювати в Україні з 1 липня 2021 року. Адже сільськогосподарські товаровиробники вже сьогодні дбають про забезпечення своєї діяльності земельними ресурсами у розмірі не більше 100 га на одну особу. А для створення фермерського господарства з трьох осіб необхідно знайти кошти на 300 га. При мінімальній вартості в $1000 за 1 га ці кошти складатимуть не менше $300 тис. Тому частина коштів, які могли б цього року спрямовуватися в інвестування аграрної галузі, можуть бути заморожені», — пояснив він.

За розрахунками вчених Інституту, обсяг прямих іноземних інвестицій в сільському господарстві України у 2020 році залишиться на рівні минулого року і становитиме близько $560 млн.

Пріоритетним напрямком інвестування у сільському господарстві України в 2020 році залишатиметься рослинництво, як більш прибуткова та експортоорієнтована галузь, продукція якої є конкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Найбільшу інвестиційну привабливість у рослинництві науковці прогнозують виробництву ягід, соняшнику, винограду, ріпаку та проса, у тваринництві – виробництву молока, м’яса птиці та свинини.

Прогнозований обсяг капітальних інвестицій у 2020 році стримуватиме розширення відтворення капіталу сільського господарства, необхідного для забезпечення продовольчої безпеки держави та розширення її експортного потенціалу, підсумував Олександр Захарчук.