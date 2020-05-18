Систему фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні запустять 1 червня

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства інфраструктурних проектів України на сторінці у фейсбук.

У повідомленні також сказано, що команда фахівців виконала всі необхідні роботи для того, щоб система запрацювала.

«Зокрема, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер – у столиці. Всі КАФи розташовані в місцях, де найчастіше трапляються ДТП. Крім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФів у Львівській області. До кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації. Також вже є програмне забезпечення і все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць», – зазначають у Держагентстві.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, система комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР мала запрацювати 1 травня, але через карантинні обмеження її запуск перенесли.

Також повідомлялося, що адвокати вже передрікають масові оскарження в судах адмінпостанов про порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Вони згадують навіть практику часів ДАІ, коли у 2010 році Конституційний Суд України визнав неконституційним притягнення автомобілістів до відповідальності.