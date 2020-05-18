Український ринок праці потребує людей, які вміють працювати руками

В Україні немає ні дефіциту людей, ні дефіциту роботи. Якщо у людини є намір працювати, вона завжди знайде роботу.

Таку думку це під час п’ятнадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм Марафон» висловила HR-директор компанії Lactalis в Україні Ольга Махнюк.

За її словами, чи знайде людина роботу, залежить від того, яку якість людина пропонує, і яку якість пропонують їй, стан, у якому вона йде за пошуком роботи.

«Людина не знайде роботу лише у випадку, коли має багато упереджень, обмежень, умов, власних установок, що обов’язково має відбутися, і не має відкритості. Ті зміни, які я зараз бачу, – це зміна форматів. Зараз потребують виробників матеріальних речей, тих, хто руками вміє щось робити», — говорить Ольга Махнюк.

Ця область взагалі відкрита, вважає спікерка. І у нас точно достатньо людей, які здатні цю роботу виконувати, які люблять працювати на обладнанні, на землі, доглядати за тваринами і т.д.

«У нас багата країна, з багатими ресурсами як людськими, так і природними. І повертаючись до роботи руками, чи-то в якості працівника, чи через власний бізнес, варто знайти те, що відгукується. Те, що хотілося б робити, як би це парадоксально не звучало, навіть без грошей. Тоді робота принесе свої плоди», — підсумувала вона.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: