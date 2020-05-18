БІЗНЕС запрошує на зустріч з Володимиром Чеповим у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікер розповість про те, якою може бути економіка без конкуренції та що у такому випадку буде її драйвером

У вівторок 19 травня об 11:00 відбудеться шістнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Тема ефіру: «Економіка МАЙБУТНЬОГО без КОНКУРЕНЦІЇ? Що буде драйвером?».

Питання для обговорення:

КОНКУРЕНЦІЯ є продовженням ВІЙНИ. Потрібно шукати новий «двигун» для Нової Економіки.

Як підняти українську економіку у такі складні часи як зараз?

Економіка МАЙБУТНЬОГО без КОНКУРЕНЦІЇ? Що буде драйвером? Навіщо?

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: