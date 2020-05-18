БІЗНЕС запрошує на зустріч з Володимиром Чеповим у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікер розповість про те, якою може бути економіка без конкуренції та що у такому випадку буде її драйвером
У вівторок 19 травня об 11:00 відбудеться шістнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Гість ефіру: Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Тема ефіру: «Економіка МАЙБУТНЬОГО без КОНКУРЕНЦІЇ? Що буде драйвером?».
Питання для обговорення:
- КОНКУРЕНЦІЯ є продовженням ВІЙНИ. Потрібно шукати новий «двигун» для Нової Економіки.
- Як підняти українську економіку у такі складні часи як зараз?
- Економіка МАЙБУТНЬОГО без КОНКУРЕНЦІЇ? Що буде драйвером? Навіщо?
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк