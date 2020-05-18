За вихідні: звільнення керівників митниці, нафта зі США для Білорусі та згода Європарламенту на допомогу Україні

Європарламент схвалив виділення 1,2 млрд євро позики Україні

Європейський парламент схвалив пропозицію Європейської комісії щодо виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про відповідне рішення депутатів Європарламенту було сьогодні оголошено на пленарному засіданні у Брюсселі, передає сайт інформагентства «УНІАН».

«За» проголосувало 547 депутатів ЄП, «проти» – 93, «утрималось» – 47.

Це рішення було прийняте за прискореною процедурою, оскільки через протидію поширенню коронавірусної інфекції і застосування обмежувальних заходів депутати ЄП брали участь у засіданні дистанційно.

Зокрема, євродепутати схвалили пропозицію Єврокомісії надати до 3 млрд євро макрофінансової допомоги десяти країнам політики з розширення ЄС і країнам-партнерам добросусідства, аби допомогти їм справитися з економічним впливом пандемії COVID-19. Фінансова допомога буде надана у формі кредитів на відносно вигідних умовах і буде розподілена між Албанією, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Тунісом і Україною.

З цієї суми Україні буде виділено 1,2 млрд євро.

Також це рішення має схвалити Рада ЄС перед тим, як воно набуде чинності.

Нагадаємо, 5 травня, це рішення підтримали посли усіх країн-членів Європейського Союзу.

Митна служба звільнила 50% керівників митниць

На засіданні колегії Державної митної служби 15 травня було прийнято рішення про припинення виконання обов’язків 50% керівників митниць.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Зокрема, рішення стосуватиметься керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також, керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, впродовж останніх двох тижнів проводився грунтовний аналіз роботи кожної митниці. Комплексний аудит Держмитслужби ще триває. Однак за результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення.

«Я тримаю під особистим контролем реалізацію реформи митниці: у мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі», — наголосив Марченко.

Як зазначив міністр, це не останні кадрові ротації у митницях.

У першому кварталі зовнішня торгівля України майже позбулася дефіциту

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі 2020 року скоротилося до $9,4 млн із $437,9 млн за аналогічний квартал минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає «Інтерфакс Україна».

За її даними, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до $14,68 млрд, тоді як імпорт - на 3,1%, до $14,69 млрд.

Водночас із країнами ЄС дефіцит зовнішньої торгівлі в першому кварталі зріс на 67,1% - до $944,2 млн через падіння експорту відразу на 6,4% - до $5,57 млрд за збереження імпорту на рівні $6,52 млрд.

Здебільшого такий дефіцит у торгівлі з ЄС спричинений товарами, експорт яких у січні-березні цього року впав на 8,6% - до $4,79 млрд, тоді як імпорт навіть дещо зріс - на 0,3%, до $5,82 млрд.

Трохи поліпшив ситуацію збільшений на 37,5% - до $334 млн профіцит у торгівлі послугами: експорт їх підскочив на 7,8% - до $1,04 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,4% - до $0,7 млрд.

Загалом у торгівлі товарами в першому кварталі цього року дефіцит знизився на 29,6% - до $1,06 млрд за рахунок того, що імпорт упав на 3,4% - до $13,31 млрд, тоді як експорт - лише на 0,2%, до $12,25 млрд.

У торгівлі послугами традиційний профіцит трохи скоротився - на 2,9%, до $1,45 млрд. Причиною цього стало швидше скорочення експорту послуг - на 1,8%, до $2,82 млрд порівняно з імпортом - на 0,7%, до $1,38 млрд.

Як повідомлялося, в 2019 дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 41,5% - до $3,63 млрд, причиною чого стала сплата "Газпромом" наприкінці року $2,9 млрд "Нафтогазу" в рахунок рішення Стокгольмського арбітражу.

За минулий рік експорт товарів і послуг зріс на 11,2% - до $63,68 млрд, тоді як імпорт - лише на 6%, до $67,31 млрд. Водночас у торгівлі товарами імпорт зростав випереджальними темпами - на 6,3%, до $60,78 млрд, тоді як експорт - на 5,8%, до $50,06 млрд.

Для відновлення після COVID-19 світовій економіці знадобиться три роки

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитись після пандемії COVID-19.

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico, передає «Економічна правда».

На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році.

«Найбільший шок вже відбувся», – наголосила Георгієва.

За її словами, у березні 170 країн показали економічне падіння.

Нагадаємо, 14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

У Білорусії повідомили про початок поставок нафти з США

Танкер з 80 тис. тонн американської нафти для Білорусі прибуде в порт Клайпеди на початку червня.

Про це повідомив прес-секретар концерну «Білнафтохім» Олександр Тищенко, передає «РБК» з посиланням на БелТА.

За його словами, 14 травня танкер почав завантаження в порту Beaumont. Вихід з порту заплановано на 17 травня. Прибуття в Клайпеду – на початку червня.

Він уточнив, що мова йде про нафту сорту Bakken. З порту Клайпеди до Білорусі її доставлять залізницею, а потім перероблять в ВАТ «Нафтан».

Про початок поставок американської нафти також повідомив глава МЗС Білорусії Володимир Макей.

«Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти з США в Білорусь», – наводить його слова зовнішньополітичне відомство.

На початку лютого держсекретар США Майк Помпео, який перебуває з візитом в Білорусії, заявив, що американські виробники готові забезпечити Мінськ нафтою за конкурентними цінами.

В кінці квітня Тищенко говорив, що Білорусія закупила першу партію нафти у саудівській компанії Saudi Aramco. У «Белнефтехиме» 12 травня повідомили про прибуття танкера з саудівської нафтою в Клайпеду.

Наприкінці 2019 року президент Білорусії Олександр Лукашенко доручив знайти альтернативні російським джерела нафти для роботи переробних підприємств. У січні білоруський лідер говорив, що Білорусія також домовляється про постачання нафти з США, Саудівської Аравії і ОАЕ.