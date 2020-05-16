БІЗНЕС запрошує на зустріч з Ольгою Махнюк у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікерка розповість про нові правила лідерства та про ледей, як основу трансформації бізнесу

У понеділок, 18 травня об 11:00 відбудеться п'ятнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гостя ефіру: Ольга Махнюк, HR-директор компанії Lactalis в Україні.

Тема ефіру: «ЛЮДИ — основа трансформації бізнесу в економіці Майбутнього».

Питання для обговорення:

Люди і бізнес у світі, що постійно змінюється.

Нові правила лідерства. Які працівники потрібні для трансформації бізнесу сьогодні?

Економіка МАЙБУТНЬОГО: якість бізнесу – якість команди – якість продукту.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: