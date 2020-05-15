У квітні експорт електроенергії перевищив імпорт на 58%

Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року склав 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Укренерго».

У торгову зону об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у квітні надійшло 2,7 млн кВт-год (менше 0,03% від загального виробництва електроенергії), що у 3,4 рази менше, ніж в березні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 рази – з 7,7 млн кВт-год до 2,7 млн кВт-год.

Також для забезпечення операційної безпеки в квітні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 98% (з Росії – на 100%, або на 72 млн кВт-год, з Білорусі – на 57,06 млн кВт-год).

Нагадаємо, що на виконання Постанови НКРЕКП № 766 від 8.04.2020 р. пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Україна–Білорусь, Україна–Росія, Білорусь–Україна та Росія–Україна було обмежено до 0 МВт з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Імпорт у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС», що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в квітні 2020 року склав 147,9 млн кВт-год, що в 2,9 рази менше, ніж в березні 2020 року.

Найбільше, а саме 102,94 млн кВт-год, електроенергії було імпортовано зі Словаччини, але навіть цей показник у 3 рази менший за показник березня.

Для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» в квітні було обмежено імпорт зі Словаччини на 291,8 млн кВт-год.

Експорт електроенергії в квітні 2020 року становив 237,9 млн кВт-год, що в 3,25 рази менше, ніж у березні. Експорт за вказаний період був найменший за останні 3,5 роки, починаючи з вересня 2016 року, коли він склав 224,6 млн кВт-год.

Водночас, обсяги експорту в квітні перевищили імпорт на 58%. Найбільше було експортовано до Угорщини – 129,5 млн кВт-год, що в 3,3 рази менше, ніж в березні.