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Сб., трав.
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Трансормація Бізнесу

Італія легалізує та надасть доступ до державних послуг трудовим мігрантам

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Італія легалізує трудових мігрантів. Відтак іноземні громадяни зможуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання.

Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

«Країна даватиме дозвіл на проживання до пів року іноземним працівникам сільськогосподарського та домашнього секторів. Тобто, збирачам врожаю, доглядальницям, прибиральницям та няням. Таке рішення тамтешній уряд ухвалив через наслідки пандемії коронавірусу, бо в Італії суттєво не вистачає робочих рук», – йдеться у сюжеті. 

Згідно із нововведеннями, щоб отримати дозвіл на шестимісячну легалізацію в Італії, трудові мігранти з сільськогосподарських і домашніх секторів повинні подати документи до місцевих правоохоронних органів. Їм треба буде довести, що перебували в країні до 8 березня, а також не полишали території в період карантину. Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров'я.

За різними даними таку тимчасову легалізацію в Італії можуть отримати від трьохсот до п'ятисот тисяч трудових мігрантів.

За словами українців, які зараз працюють в Італії, головна перевага легалізації трудових мігрантів – це можливість вільно їздити додому та знову повертатися до роботи, а також шанс згодом отримувати італійську пенсію.

В той же час, є думка, що італійським роботодавцям така ідея уряду не сподобається, адже далеко не усі там хочуть офіційно оформлювати іноземних працівників та платити за них податки.

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