Реконструкцію злітної смугу в Одеському аеропорту завершать у червні

В Мінінфраструктури запланували завершити реконструкцію злітної смуги в Одеському аеропорту уже в червні 2020 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Плануємо завершити реконструкцію злітної смуги на Одеському летовищі у червні цього року. Зараз готовність об’єкту складає 98%, триває встановлення світлосигнального обладнання», — зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході робочої поїздки до Одеської області.

За його словами, саме для Одеси ця криза має стати періодом нових можливостей, адже кількість туристів може зрости в рази. Для цього місту потрібен сучасний аеропорт.

Також він зазначив, що урядом вже схвалено рішення, відповідно до якого, на завершення робіт в Одеському аеропорту спрямовується ще 634 млн грн. Крім цього, Міністерство активно готується до підготовки проекту аеропорту «Мукачево» та модернізації летовища в Дніпрі.