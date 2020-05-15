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16
Сб., трав.
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Трансормація Бізнесу

«Газпром» у першому кварталі вперше в історії отримав збиток

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Головна компанія ПАТ «Газпром» у першому кварталі 2020 року одержала 306,231 млрд рублів збитку за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО).

Про це свідчать розрахунки агентства «Інтерфакс» на основі даних монополії.

За аналогічний період 2019 року компанія отримала 199,469 млрд рублів чистого прибутку.

Згідно з повідомленням агентства, для «Газпрому» як для постачальника паливно-енергетичних ресурсів дуже важливий сезонний фактор. Тому зимові перший і четвертий квартали є в річному циклі компанії найбільш значущими.

«У другому і третьому кварталі прибуток компанії нерідко сильно знижувався і навіть опускався у негативну зону. Але перший, найхолодніший квартал для звіту завжди був одним з опорних, на нього в цьому десятилітті припадало до половини всього річного прибутку компанії», — сказано у повідомленні.

Офіційна публікація квартальної та бухгалтерської звітності ПАТ очікується наступного тижня. Але вже зараз в системі «СПАРК-Інтерфакс» опубліковано повідомлення ПАТ «Газпром» про вартість чистих активів емітента на 31 березня 2020 року – 11,28 трлн рублів після 11,334 трлн рублів на 31 грудня 2019 року. Тобто за останній квартал вона знизилася на 306 млрд рублів.

Величина зміни вартості активів за квартал точно відповідає розміру чистого прибутку (збитку) за квартал.

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