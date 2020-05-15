Національна Рада Реформ оголосила конкурс на ряд вакансій

Відібраним кандидатам обіцяють цікаву роботу у сфері впровадження реформ в Україні та ринковий рівень зарплати

Національна Рада Реформ України оголосила конкурс на заміщення ряду вакансій. Зокрема, у команду потрібні юристи, PR та SMM-спеціалісти, інвестиційний аналітик, менеджер з організації подій та бухгалтер.

Обов’язковими вимогами є володіння англійською мовою на рівні вище середнього, досвід роботи за спеціальністю від 5-ти років, наявність рекомендації з попереднього місця роботи та запис короткого відео.

Відібраним кандидатам обіцяють цікаву роботу у сфері впровадження реформ в Україні, ринковий рівень заробітної плати, сучасний офіс в центрі м. Києва та можливість швидкого професійного росту.

«Якщо Ви бажаєте приєднатися до нашої дружньої, активної та сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму до 23:00 18 травня 2020 року (за київським часом)», — йдеться в зверненні Нацради реформ.

Починаючи з 19 травня 2020 року з потенційними кандидатами будуть проводити співбесіди (через відео-зв‘язок та/або особисто).

Форми не заповнені повністю або відправлені після 23:00 18 травня 2020 року розглядатися не будуть.

З усіх питань щодо вакансій можна звернутися у телеграмі @nrc_ukraine або за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Нагадаємо, Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Мета діяльності Національної ради реформ — забезпечити впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодити ефективний механізм взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із залученням до співпраці міжнародної спільноти.