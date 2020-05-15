Внутршній туризм піднимуть масовість та більш заможні туристи, що раніше їздили за кордон

Гравцям турбізнесу варто звернути увагу на того внутрішнього туриста, що раніше подорожував за кордон, а сьогодні потенційно готовий витрачати кошти в Україні.

На це під час 14 зустрічі марафону «БрейнШторммарафон» наголосив Юрій Кривошея, президент та керуючий партнер Українсько-Канадського спільного товариства «Торонто-Київ», співзасновник Yakaboo.ua і співінвестор платформи БІЗНЕС 100.

"Такий потенційний турист може суттєво підвищити середній чек і сформувати більш «вибагливу» потребу до туристичного сервісу та послуг перед українськими гравцями, – зазначає пан Кривошея. – Тому, туристичний ринок має «подорослішати» і запропонувати внутрішньому споживачеві цікавий пакет послуг, який клієнт звик отримувати за кордоном. І надавати ці послуги краще та цікавіше".

Якщо ж говорити про економ-сегмент туристичного сервісу, то тут варто розраховувати на масштабність — велику кількість людей, що поїдуть подорожувати історичними чи природними пам’ятками України. Кривошея наводить приклад Коростишівського каньйону, де кількість відвідувачів останнім часом значно зросла.

Пан Кривошея нагадує, що навіть при швидкому виході з карантину зовнішнього туриста не вдасться отримати швидко. Адже кордони різних країн відкриються нерівномірно, також існують певні нюанси роботи авіаліній щодо безпеки польотів.

Як повідомляв БІЗНЕС, в українській туристичній галузі може посилитись тренд трудового туризму.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Розмова з Олександром Громико

Розмова з Русланом Савчишиним

Розмова з Романом Процаком

Розмова з Ігорем Ліскі

Розмова з Олександром Кардаковим

Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком

Розмова з Олександром Соколовським

Розмова з Юрієм Сивицьким

Розмова з Даніілом Шуфані

Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком

Розмова з В'ячеславом Лисенком

Розмова з Сергієм Сидоруком

Розмова з Вадимом Притуляком