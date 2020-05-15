Морські порти України збільшили перевалку вантажів на 12,6%

За 4 місяці 2020 року морські порти України перевалили 55 млн тонн вантажів, що на 6,1 млн тонн або на 12,6% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

Перевалка експортних вантажів виросла до 42,5 млн тонн (+11,0%), імпортних — до 8 млн тонн (+18,6%), транзитних – до 3,8 млн тонн (+15,6%), каботажних до 0,6 млн тонн (+31,0%).

У зазначений період перше місце займають зернові вантажі у обсязі 18,7 млн тонн, обсяг перевалки яких, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, збільшився на 5%.

На другому місці – руда, перевалка якої склала 13,8 млн тонн, що на 30,5% перевищує аналогічний показник минулого року.

Перевалка вугілля зросла вдвічі і складає 2,5 млн тонн, а нафти — у п’ять разів, обсягом обробки до 0,8 млн тонн.

Перевалка контейнерів сягнула позначки у 357,7 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 17,2%.

Приріст показників експорту забезпечено перевалкою зернових вантажів, залізної руди та олії. У структурі імпорту приріст показників збільшився за рахунок обробки вугілля — 2,3 млн тонн (+106,9%), нафти – 0,5 млн тонн (+213,6%), нафтопродуктів – 0,4 млн тонн (+233,3%).

Транзитні перевезення збільшились внаслідок приросту перевалки руди до 1,1 млн тонн (+34%) та нафти до 0,4 млн тонн, а у внутрішньому сполученні перевалка досягла 0,6 млн тонн (+31%) за рахунок перевезень чорних металів до 0,1 млн тонн (+170,4%).

Лідерами за обсягами перевалки є чотири морські порти, які обробили 47,7 млн тонн вантажів (87% від загальних показників обробки в морських портах України). Це морський порт Південний з обсягом 20,6 млн тонн обробленого вантажу (+33,3%), морський порт Миколаїв з перевалкою у 10,3 млн тонн (-4,0%), морський порт Чорноморськ з обсягом 8,5 млн тонн (+1%) та Одеса з 8,3 млн тонн (+3,5%).

Динамічно збільшує перевалку вантажів морський порт Маріуполь — до 2,2 млн, що на 0,5 млн тонн або 33% більше до аналогічного періоду минулого року та морський порт Ольвія до 1,5 млн тонн із приростом 0,7 млн тонн або 89,2%.

З повним оглядом вантажообігу за січень-квітень 2020 року у розрізі номенклатур вантажів в морських портах, а також в порівнянні з аналогічним періодом минулого року можна ознайомитися за посиланням.