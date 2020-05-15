Сертифікувати виробників ЗІЗ будуть Мінекономрозвитку та Академія наук

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Академії наук України з проханням провести необхідні процедури щодо акредитації та сертифікації виробників засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день необхідність сертифікації захисної продукції в Україні залишається одним з найнагальніших питань.

«Міністерство регламентувало ті вимоги й стандарти щодо засобів індивідуального захисту, які зараз передбачені для критичних точок нашої медичної інфраструктури. Наші виробники повинні чітко розуміти, які саме ЗІЗ потрібні та в якій кількості. А лікарі мають отримати впевненість в тому, що надійно захищені», — зазначила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Крім того, вона наголосила, що МОЗ спільно з іншими міністерствами наразі працює над розробкою детальніших роз'яснень щодо використання засобів індивідуального захисту різного рівня.

Раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ працює над створенням стратегічного запасу захисту — це біологічні костюми та респіратори. Для цього необхідно визначити потребу по країні та узгодити графік закупівель.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, українські виробники засобів індивідуального захисту просили профільні міністерства визначити коли в Україні з'являться сертифіковані лабораторії і де зараз можна контролювати відповідність якості медичної продукції. Крім того, вони просили зняти обмеження на експорт товарів протиепідемічного призначення, введені Кабінетом міністрів 11 березня, через те, що вони не можуть реалізовувати свою продукцію на ринки іноземних держав. При цьому, вони не отримують замовлень і від МОЗ України, адже не можуть отримати необхідний сертифікат.