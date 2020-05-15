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15
Пт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Ощадбанк видав підприємцям 1 млрд грн мікрокредитів на розвиток бізнесу

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Обсяг виданих кредитів підприємцям-мікропозичальникам в Ощадбанку сягнув 1 млрд грн.

Про це повідомили у прес-службі «Ощадбанку».

Банк профінансував майже 2800 бізнес-проектів зі створення або розвитку різноманітних напрямів бізнесу. Найбільшу частку фінансування спрямовано на  агропромисловий комплекс, торгівлю, сферу послуг та дрібне виробництво.

Середня сума наданого кредиту – 360 тис. грн. Багато позичальників скористались державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», міжнародними та партнерськими програмами. За певними програмами ставки стартують від 0,1% річних.

Найбільше мікрокредитів видано у Львівській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

«Попри труднощі, з якими зіткнувся бізнес, він продовжує розвиватись, і ми готові допомагати підприємцям. Тим, хто зазнав найбільше фінансових труднощів унаслідок карантинних обмежень, ми надаємо кредитні канікули. 1200 клієнтам мікро-, малого та середнього бізнесу було надано можливість  відстрочення  платежів за тілом кредиту до трьох місяців за невідновлюваними кредитними лініями та строковими кредитами», – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Також зазначається, що Ощадбанк фінансує мікропозичальників на суму до 5 млн грн за спрощеним пакетом документів і з лояльним підходом до застави. Кредити до 250 тис. грн надаються без застави.

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