В Україні мешкає 3150 гривневих мільйонерів. Найбільше – у Києві, Харкові та Дніпрі

Доходи в сумі понад 1 млн грн. протягом січня – квітня 2020 року задекларували 3150 громадян. Ними визначено до сплати 393 млн грн податку та понад 47 млн грн військового збору.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Загалом протягом цього періоду у ДПС отримали понад 200 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу склала 32,1 млрд грн.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн грн, військового збору – майже 120 млн гривень.

«Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень та вже подали декларації, обліковується традиційно у м. Києві – майже 1,2 тис. осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 та 270 мільйонерів відповідно», – зазначається у повідомленні.

Найбільші суми податкових зобов’язань з доходів, одержаних за межами України, визначено мешканцями Львівської області – 25 млн грн та м. Києва – 23 млн грн.

У повідомленні також зазначається, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжено до 1 липня 2020 року. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 30.06.2020.

Враховуючи карантинні заходи, подати декларацію можна надіславши її поштою або засобами електронного зв’язку, скориставшись Електронним кабінетом. Як правильно це зробити можна подивитися у відеоуроці на веб-порталі ДПС.