В Україні може з’явитися трудовий туризм

Українська туристична галузь, яка першою постраждала від карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19, зараз залюбки підхопила би додатковий бізнес. І ним би міг стати трудовий туризм.

Про це під час чотирнадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявив співінвестор платформи БІЗНЕС 100, президент та керуючий партнер Українсько-Канадського спільного товариства «Торонто-Київ», президент ТОВ «ТК Проперті Менеджмент», член Ради директорів Канадсько-Української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua Юрій Кривошея.

«Уже зараз ми бачимо, що українські заробітчани, що вимушено повернулися додому через карантин, просяться назад на заробітки. Більше того, багато іноземних підприємств та галузевих асоціацій погрожують вийти на забастовки, якщо українці не повернуться назад. І що кожен з цих людей, які так затребувані за кордоном, може зробити. Звісно, поїхати назад і знову присилати гроші в Україну. Це, в принципі, добре і дуже нам, як країні допомагає. Але ж можна підійти до цього питання по-іншому і скористатися методологіями, які перевірені і використовуються в ІТ-сфері», – говорить Юрій Кривошея.

За його словами, українці, що їздять за кордон на заробітки могли б згрупуватися, стати більш системним гравцем і робити це через певний outstaffing. Тоді наші громадяни були б не лише більш захищеними, але і їх послуги оплачувалися б значно вище.

«Тут навіть можна об’єднатися з якимись системними туристичними гравцями та операторами, які зараз з задоволенням підхоплять додатковий бізнес і створити свого роду трудовий туризм», – пояснив він.

За словами Юрія Кривошеї, зараз для України є унікальна можливість підійти до нагальних рішень по-іншому, з формуванням доданої вартості.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: