Представники індустрії гостинності просять допомоги від держави

Представники Спільноти гостинності просять повернути фінансування галузі, звільнити їх від сплати деяких податків та запровадити кредитні канікули. Крім того, вони хочуть зустрітися з Президентом та прем'єр-міністром України.

Про це йдеться у відкритому зверненні Спільноти гостинності України до влади.

Зазначається, що карантинні заходи у державі можуть призвести до того, що збанкрутують десятки тисяч підприємств галузі та ще сотні підприємств суміжних галузей, а роботу втратять близько мільйона працівників.

«Спільнота гостинності України в черговий раз вимагає визначити гостинність і туризм пріоритетною галуззю розвитку України і реалізувати це внесенням відповідних змін до законодавства та нормативно-правових актів України для підтримки туристичної галузі України і впровадження невідкладних заходів порятунку Підприємств, спрямованих на термінове відновлення їх господарської діяльності», — зазначено у зверненні.

Зокрема, Спільнота гостинності вимагає:

1. Затвердити та забезпечити виконання етапів виходу галузі із карантину з дотриманням підприємствами галузі усіх необхідних санітарно-гігієнічних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

2. Протягом періоду дії карантину та 12 місяців після його завершення:

пільгово (0%) кредитувати бізнес на утримання працівників, сплату податків та поточних зобов'язань

зупинити нарахування відсотків та інших платежів за користування кредитними

не нараховувати неустойку (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед фінансовими установами

зупинити перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку, встановленого законом чи договором

зобов’язати банки та/або фінансові установи надати відстрочку виконання зобов’язань щодо сплати кредитору тіла кредиту на період дії карантину та 12 місяців після його завершення

зупинити розгляд судами заяв про порушення провадження у справі про банкрутство, поданих в період дії карантину, на строк до 6 місяців після завершення його дії і т. д.

3. Внести зміни до Податкового кодексу України:

зменшити ПДВ для підприємств галузі (за прикладом країн ЕС) до 10% з операцій з постачання на митній території України

звільнити підприємства від сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України матеріалів, обладнання та комплектуючих для нових і модернізації існуючих об’єктів туристичної інфраструктури з умовою заборони відчуження таких товарів протягом двох років після розмитнення. Надати право на прискорену амортизацію вартості таких матеріалів, обладнання та комплектуючих до складу витрат по податку на прибуток

встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після нього не нараховується ЄСВ для підприємств галузі

встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після нього працівники підприємств галузі звільнюються від сплати ПДФО.

4. Внести зміни до Бюджетного кодексу України про створення цільових фондів розвитку туризму у місцевих бюджетах з використанням грошей отриманих від сплати туристичного збору та інших джерел фінансування виключно на розвиток туризму.

5. Розглянути можливість впровадження спеціальних програм фінансування за рахунок коштів спеціальних державних фондів, цільової фінансової допомоги, грантів, дотацій тощо.

6. Повернути у повному обсязі кошти, виділені на розвиток туризму у сумі 240 млн грн, та розглянути можливість виділення додаткових фінасових ресурсів для підтримки і виконання стратегічних і тактичних завдань галузі гостинності та туризму у 2020 році.

7. Створити і забезпечити діяльність Національної ради з гостинності і туризму при Президентові України.

8. Створити і забезпечити ефективну діяльність консультативно-дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади в сфері туризму.

9. Створити і промотувати єдиний національний інформаційний ресурс про туристично-рекреаційний потенціал України для внутрішніх та зовнішніх споживачів.

10. Впровадити сучасну системи статистики з сателітними рахунками та відкриту публікацію даних онлайн для аналітики.

У зверненні також є посилання на документи, розроблені Спільнотою гостинності: документ про етапи виходу галузі з карантину та проект указу Президента України «Про утворення Національної ради з гостинності і туризму України при Президентові України». Їх також можна переглнути за посиланням: https://bit.ly/2RpyDRr.