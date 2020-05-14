Нацбанк розробив мобільний додаток для зчитування інформації з біометричних документів

Про це повідомляється на офіційній сторінці банку у фейсбуці.

«Завантаживши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що банкам не потрібно буде купувати дороге обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів. Достатньо буде інтегрувати цей додаток до своєї it-мережі, і банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів.

А клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації. Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію (наприклад, у форматі PDF) на свій смартфон для подальшого пересилання.

Пілотна версія додатка вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore. У перспективі Національний банк планує також розробити аналогічну версію для Google Play.