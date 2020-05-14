Мінекономрозвитку перегляне рішення про заборону експорту засобів захисту

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають недоцільним продовжувати заборону на експорт засобів індивідуального захисту та не відкидають можливості, що її може бути знято раніше 1 червня.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заступник міністра мінекономрозвитку – торгового представника України Тараса Качку.

«З боку Міністерства економіки ми можемо свідчити, що за останні місяці наші виробники змогли наситити внутрішній ринок масками, рукавичками та комбінезонами. Для того аби прийняти зважене рішення, ми проводимо координацію між усіма органами влади, які були долучені до прийняття рішення про обмеження експорту, аби пересвідчитись, що в нас немає підстав тримати цю заборону експорту і найближчим часом можна її зняти», – сказав Тарас Качка.

Він висловив переконання, що найближчими днями вдасться вийти «на остаточне обґрунтування рішення щодо того, що продовжувати заборону експорту після 1 червня є недоцільно».

«Побачимо, чи будуть умови, щоб скоротити цю заборону, як сталось це у випадку зі спиртом», – сказав він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у зв’язку з введенням Кабінетом міністрів 11 березня обмеження на експорт товарів протиепідемічного призначення, українські виробники цих засобів не можуть реалізовувати свою продукцію на ринки іноземних держав. При цьому, вони не отримують замовлень і від МОЗ України. Олександр Соколовський на своїй сторінці у фейсбук звернувся до уряду з вимогою зняти заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення, термін якої спливає лише 1 червня.