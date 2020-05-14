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Гонтарева випустила у Лондоні книгу про банківську реформу в Україні

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Глава Національного банку України у 2014-2017 роках Валерія Гонтарева випустила в Лондоні свою книгу «Місія здійсненна: Справжня історія великої банківської реформи в Україні та допомога для інших народів».

Про це повідомляє Фокус.

Книга написана англійською мовою у співавторстві з екс-начальником управління реформування фінансового сектору Національного банку України Євгеном Степанюком.

Видала книгу Лондонська школа економіки і політичних наук (LSE), в якій Гонтарева працює старшим науковим співробітником Інституту глобальних відносин при Школі державної політики.

Нацбанк Валерія Гонтарева лондон