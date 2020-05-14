Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Уряду у четвер, 14 травня.
За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Також зазначається, що непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.
Рішення набуде чинності після опублікування.