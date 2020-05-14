У Мінекономрозвитку презентували програму зі створення 500 тис. робочих місць

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на засіданні Кабінету Міністрів України представив програму «500 тисяч робочих місць».

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Програма являє собою план заходів зі створення умов для працевлаштування населення.

Згідно з повідомленням, серед ключових галузей для здійснення програми – будівництво доріг та транспортної інфраструктури, куди планується залучити 154 тисяч робочих місць. У сферу благоустрою – 150 тисяч робочих місць. 85 тисяч робочих місць – у сільське господарство.

Урядом пропонується залучати людей через державні комунальні підприємства, державні субвенції, пряму підтримку бізнесу грошима.

Як повідомив Ігор Петрашко, на 216 тисяч робочих місць вже є джерела фінансування.

«Сьогодні, маючи 490 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, говоримо про те, що статистика зменшення їх кількості продемонструє ефективність цього урядового плану або, якщо він неефективний, – ми будемо також бачити це в статистиці і будемо мати змогу оперативно реагувати», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він доручив утворити міжвідомчу робочу групу на чолі з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства із залученням всіх галузевих міністерств та профільних асоціацій для виконання зазначеної програми.