Число безробітних українців цього року підскочило на 58%

Кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), станом на 12 травня 2020 року становила 482,6 тис. осіб, що на 58% більше ніж на цю ж дату минулого року

Про це БІЗНЕСУ повідомили у пресслужбі Державної служби зайнятості.

"За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 190,4 тисячі безробітних", – йдеться в повідомленні.

Також у ДСЗ повідомили, що за причинами незайнятості, серед зареєстрованих безробітних 51% громадян були звільнені за угодою сторін, 15% – у зв'язку з закінченням строку договору; 9% звільнилися з роботи за власним бажанням; 7% – вивільненні за скороченням.