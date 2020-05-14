Український медичний стартап DOC.ua виходить на ринки Казахстану та Молдови

Вітчизняний медичний онлайн-хаб DOC.ua , який входить у групу компаній «Ефективні інвестиції», зміцнює свої позиції на міжнародному ринку.

Про це повідомляють у прес-службі компанії.

Відтепер сервіс з дистанційного запису до лікарів, лабораторій та діагностичних центрів доступний мешканцям Казахстану та Молдови під брендом DOC.online.

У Казахстані та Молдові з DOC.online вже співпрацюють 12 приватних лікарень і діагностичних центрів і понад 350 медиків 60 напрямків.

Також зазначається, що компанія пропонує закордонним користувачам безкоштовний онлайн-доступ до єдиної бази інформації про приватні клініки, лікарів і низку медичних послуг. У клієнтів є можливість записатися на сайті або звернутися до call-центру, працівники якого мають медичну освіту. Компанія гарантує безпеку персональної інформації користувачів та доступ до сервісу цілодобово та без вихідних.

«Конкурентне середовище Казахстану є насиченим – тут дуже розвинутий ринок медичних послуг. Проте ми маємо беззаперечні переваги: шестирічний досвід роботи з провідними клініками й багатотисячною аудиторією клієнтів, широкий перелік послуг, гнучкість і швидкість розробки та впровадження нових продуктів. Натомість у Молдові ми є першим медичним онлайн-хабом», – зазначає засновник DOC.online Сергій Казанцев.

У квітні 2020 року DOC.online розпочав працювати в Узбекистані.

Нагадаємо, DOC.ua, що входить до EFI GROUP, – медичний онлайн-хаб, заснований у 2014 році. Це онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати аудіоконсультації, викликати лікаря додому, замовити доставку препаратів або записатися до медичного фахівця. Наразі база DOC.ua налічує понад 11 тис. лікарів, понад 1,5 тис. медичних закладів по всій Україні та провідні лабораторії. Сервіс доступний у режимі 24/7.