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14
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

На #StartBusinessChallenge опублікували кейси безпечної роботи під час карантину для 53 видів бізнесу

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Офіс ефективного регулювання BRDO у співпраці з Офісом розвитку малого та середнього підприємництва та Державною службою України з питань праці розробили кейси безпечної діяльності під час карантину для 53 видів бізнесу та інтегрували їх у платформу #StartBusinessChallenge.

Про це повідомили в прес-службі Офісу ефективного регулювання BRDO.

До рекомендацій увійшли норми з постанов КМУ, Головного державного санітарного лікаря, а також поради Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запровадження карантину та Адміністрації безпеки та здоров’я праці Департаменту праці США.

«Підприємець може обрати кейс, який відповідає типу його бізнесу, та переглянути найсвіжіші рекомендації щодо роботи під час карантину», — сказано у повідомленні.

У кейсах зібрані рекомендації щодо роботи літніх майданчиків, адресної доставки чи замовлень на винос, підприємств, де передбачений прийом клієнтів, бізнесів, що вирішили працювати позмінно, перукарень та салонів краси, а також підприємств із дозволеними побутовими послугами.

Зокрема, зазначається, що кейси будуть цікаві власникам бізнесу у сферах громадського харчування, індустрії краси, ринку таксі, СТО, інтернет-провайдингу, поштової та кур’єрської діяльності, фотостудіям та сервісам фотодруку, ремонту техніки, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до інтернету, послуг прання і хімчистки, ветеринарної практики, веломайстерень, вело прокатів, а також схожих і суміжних ринків.

Незабаром рекомендації для бізнесу в умовах карантину з’являться у форматі інфографік на Державному інформаційному порталі для підприємців.

бізнес Держпраці МСП Мінекономрозвитку Офіс ефективного регулювання карантин