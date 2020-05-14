Сєвєродонецький «Азот» відновив випуск рідкої вуглекислоти

На Сєвєродонецькому об’єднанні «Азот», що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, відновлено випуск рідкої вуглекислоти в промислових масштабах.

Про це повідомляє прес-служба групи компаній.

«Виробничі потужності відділення вуглекислоти цеху розділення повітря дозволяють виробляти і відвантажувати споживачам близько 1500 тонн товарної продукції на місяць. Рідка вуглекислота не належить до лінійки наших основних продуктів, але якщо є можливість розширити асортимент товарної продукції, що випускається, і це збільшує маржинальність бізнесу, ми використовуємо таку можливість. Сфера застосування вуглекислоти постійно розширюється, і ми запропонували споживачам дійсно якісний продукт», – зазначив голова правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» на засіданні Союзу хіміків України Леонід Бугайов.

Сєвєродонецький «Азот» виробляє вуглекислоту вищого сорту відповідно до стандарту ДСТУ 4817:2007. Тому багато споживачів купують саме її для використання у харчовій промисловості, де її застосовують при виробництві сухого льоду, для охолодження, заморожування та зберігання харчових продуктів, для виготовлення газованих напоїв.

Також рідка вуглекислота використовується в якості захисного газу при зварюванні, та як холодоагент у хімічній промисловості, у системах пожежогасіння, у медичній та фармацевтичній галузях.

Нагадаємо, переробка газоподібного діоксиду вуглецю у рідку вуглекислоту стала можливою після відновлення на підприємстві у березні 2020 року повного виробничого циклу та початком випуску аміаку. У кінці березня на підприємстві було відновлено виробництво таких промислових газів як аргон, азот, кисень медичної якості.