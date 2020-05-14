БІЗНЕС запрошує на зустріч з Юрієм Кривошеєю у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікер розповість про ринок комерційної нерухомості та готельний бізнес і їх трансформацію в умовах карантину

У п'ятницю, 15 травня об 11:00 відбудеться чотирнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Юрій Кривошея, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, президент та керуючий партнер Українсько-Канадського спільного товариства «Торонто-Київ», президент ТОВ «ТК Проперті Менеджмент», член Ради директорів Канадсько-Української торгової асоціації, співзасновник Yakaboo.ua.

Тема ефіру: «Ринок комерційної нерухомості та готельний бізнес: трансформація в умовах карантину»

Питання для обговорення:

Як вплинув карантин на готельний бізнес та ринок комерційної нерухомості в Україні?

Як по-новому навчитися взаємодіяти з іншими бізнесами, спільнотами і владою для виходу з кризи в масштабах держави?

Антикризова трансформація бізнесу і бізнес-процесів (досвід Yakaboo.ua).

За попередньою інформацією власники ТРЦ втратили за час карантину близько 7 млрд грн доходів. Яка ситуація в готельному бізнесі та на ринку комерційної нерухомості? Наскільки зріс онлайн продаж товарів під час карантину? Яка вона — Економіка МАЙБУТНЬОГО? Які її прояви видно вже сьогодні? Про це та інше поговоримо вже у цю п'ятницю з Юрієм Кривошеєю.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: